В Измаиле задержали полицейского за взятку: хотел 16 тысяч за сокрытие ДТП

В Измаиле разоблачён полицейский Управления патрульной полиции в Одесской области на получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, полицейский требовал у гражданина взятку за возвращение изъятых прав, технического паспорта и не привлечение к административной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля правоохранителя.

Такую «услугу» сотрудник полиции оценил в 16 000 гривен.

Сейчас решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Госбюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года залог в сумме более 1,3 млн грн, который был внесён тремя уроженцами Грузии, подозреваемыми в краже в автомобиле крупной суммы денег, по решению одесского правосудия, перечислен на спецсчёт ВСУ.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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