Одесские морпехи разбили подразделение оккупантов в Николаевской области

Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.

Об этом говорится на странице бригады в Facebook.

«На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы россиян по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в чёрном целлофановом мешочке», – говорится в сообщении.

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Как сообщала Одесса News, за последние сутки общие потери захватчиков на юге Украины составили 60 военнослужащих и 16 единиц военной техники.

Фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

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