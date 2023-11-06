Одесская прокуратура расследует очередное военное преступление россиян

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает ведомство, по данным следствия, вечером, 5 ноября, вооружённые силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе.

«В результате ракетного удара в центре города ранения получили 8 мирных жителей, 5 из них госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Повреждены многоэтажные дома, торговые объекты, автомобили и художественный музей, отнесённый к наследию ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также из-за атаки врага разрушениям подверглись складские помещения частного предприятия.

«Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий правоохранители фиксируют очередное военное преступление России», — констатирует песс-служба Одесской областной прокуратуры.

Фото: Одесская облпрокуратура

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