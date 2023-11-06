После ракетного удара по Одессе изменено движение некоторых трамваев

В связи с повреждением инфраструктуры на улице Софиевской изменено движение трамвайных маршрутов №№ 7, 12, 15.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса. Официально».

В частности, 6 ноября движение трамвайного маршрута №7 будет организовано по изменённой схеме от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16-й станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.

Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер.

Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью.

Одесса News информировала, что в Одессе в связи с временным запретом движения автотранспорта по ул. Шота Руставели на участке от ул. Живописной (ранее ул. Скворцова) до ул. Авиационная, по 10 декабря (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схему движения городского автобусного маршрута № 121.

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