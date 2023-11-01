Со 2 ноября одесский автобус №121 пойдёт другим маршрутом

В Одессе в связи с временным запретом движения автотранспорта по ул. Шота Руставели на участке от ул. Живописной (ранее ул. Скворцова) до ул. Авиационная, со 02 ноября по 10 декабря (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схему движения городского автобусного маршрута № 121.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета отмечает, что изменения будут такими: в направлении движения к улице Сахарова автобус № 121 будет двигаться от улицы Бреуса на Люстдорфскую дорогу и дальше по маршруту.

Для справки. Автобусный маршрут №121 имеет протяжённость движения почти 31 километр — от ТРК «РИВЬЕРА» до просп. Небесной Сотни (METRO).

Одесса News информировала, что после проведения капитального ремонта пути на перекрёстке улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской в Одессе с 21 октября трамвайные маршруты №№ 5 и 28 возобновили свою работу в полном объёме.

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