На перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской в Одессе начался ремонт

С 1 февраля в Одессе закрыто движение транспорта на перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской.
Об этом сообщала Одесса News.
Фотокор нашего издания побывал на этом перекрёстке, где уже начался капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, а также замена трамвайных путей по ул. Преображенской.
Как передаёт наш корреспондент, движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрёстке улиц Преображенской и Пантелеймоновской планируется возобновить 21 марта 2022 года.
Фото: Александр Александров/Одесса News
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