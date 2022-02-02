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  4. На перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской в Одессе начался ремонт

На перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской в Одессе начался ремонт

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С 1 февраля в Одессе закрыто движение транспорта на перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской.

Об этом сообщала Одесса News.

Фотокор нашего издания побывал на этом перекрёстке, где уже начался капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, а также замена трамвайных путей по ул. Преображенской.
Как передаёт наш корреспондент, движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрёстке улиц Преображенской и Пантелеймоновской планируется возобновить 21 марта 2022 года.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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