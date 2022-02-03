В Одесской области судили разорителя могилы

Саратский районный суд Одесской области рассмотрел дело работника одного из местных предприятий, который раскопал могилу своего покойного шефа, чтобы убедиться, действительно ли он лежит а гробу.

Об этом сообщает Украинская служба информации.

Отношения с работодателем у мужчины не ладились. В 2020 году начальник погиб. Спустя месяц после похорон рабочий раскопал могилу и разбил гроб. Он посмотрел на лицо погибшего, оставил там перчатки и сбежал.

«Работник хотел убедиться, что ненавистный начальник действительно мёртв. Он раскопал могилу и разбил крышку гроба», — говорится в сообщении.

Уничтоженные венки и раскопанную могилу нашли родственники.

Отмечается, что в суде мужчина извинился перед оскорблёнными родственниками, раскаялся и получил условный срок — 2 года.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года на окраине Одессы, в Сквере партизанской Славы, расположенном между улицами Горизонтальной, Нескучной, Бородинской и Аркаса в Одессе, вандалы разбили памятник партизанам.

Фото иллюстративное

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