На автодороге Одесса-Кучурган ДТП: погибла супружеская пара, виновник сбежал

Полицейские расследуют смертельное ДТП, произошедшее 1 февраля на автодороге Одесса-Кучурган.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 46-летнего жителя Овидиополя. Муж и его 42-летняя жена погибли на месте аварии, а её предполагаемый виновник бросил автомобиль на дороге и скрылся.

Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия и водителей с видеорегистраторами, которые днём 1 февраля ​​ехали по автодороге М-16, в частности, по участку Одесса-Кучурган и имеют любую информацию об обстоятельствах ДТП или возможном местонахождении водителя «Ford», сообщить на спецлинию «102».

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года в Малиновском районе Одессы рейсовый автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, погиб водитель.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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