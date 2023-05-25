Между Белгород-Днестровским и Овидиополем снова будет курсировать катер

24 мая подписан совместный приказ Одесской и Белгород-Днестровской районных военных администраций и ОСУО «Одесса», согласно которому открывается пассажирское сообщение через Днестровский лиман по маршруту: Овидиополь – Белгород-Днестровский.

Об этом сообщает в Facebook Одесская райгосадминистрация.

Отмечается, что маршрут уже отработан в тестовом режиме, чтобы учесть все требования безопасности военного командования.

«За один рейс воспользоваться услугами катера смогут до 50 человек», — говорится в сообщении.

«НИБУЛОН», компания-перевозчик, провела соответствующие работы по подготовке судна, промерам глубин и тралению акваторий.

«Учитывая большой спрос и успешную практику в прошлом году, решено и в 2023 году открыть пассажирское водное сообщение через Днестровский лиман по маршруту: Овидиополь – Белгород-Днестровский. Пассажирское судно на подводных крыльях будет отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровском к причалу «Новая пристань» в Овидиополе минимум 3 раза в день и 3 раза в обратном направлении. Работа этой переправы через Днестровский лиман позволит людям за 20-30 минут пересесть в Овидиополе на местные автобусы и добраться до Одессы примерно через час. Уже в ближайшее время это сообщение заработает», — сообщил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Для справки. В 2022 году, впервые за последние 20 лет, было начато выполнение пассажирских перевозок через Днестровский лиман между Овидиополем и Белгород-Днестровским. За время курсирования, с августа по 30 октября 2022 года, было перевезено более 8 тысяч пассажиров.

Фото: Одесская РГА/Facebook

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