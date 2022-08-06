Прошёл пробный рейс пассажирского катера Овидиополь-Белгород-Днестровский

Разделённые Днестровским лиманом города Одесской области Белгород-Днестровский и Овидиополь будут соединены пассажирским катером.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко на Telegram-канале.

Как отметил Максим Марченко, сегодня, 6 августа, прошёл пробный рейс.

Регулярное сообщение между Овидиополем и Белгород-Днестровским начнётся со следующей недели.

Ранее мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан сообшил, что автотрейлером доставлен скоростной катер на подводных крыльях типа «Полесье», принадлежавший компании «Нибулон».

В настоящее время сообщение Белгорода-Днестровского с Одессой происходит только автобусами через автотрассу М15 «Одесса — Рени», которое занимает достаточно много времени. В то же время переправа буквально через 10-15 минут через Днестровский лиман позволит людям пересесть в Овидиополе на местные автобусы и добраться до Одессы примерно через час.

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