В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Михеев, светлая ему память

5 декабря 2023 года на Харьковщине, возле населённого пункта Синьковка Купянского района в бою с российскими захватчиками погиб житель Белгород-Днетровской общины Одесской области солдат Евгений Михеев.

Об этом сообщал городской голова Аккермана Виталий Граждан.

Евгений с честью и достоинством, выполняя свой гражданский и военный долг, стоял до последнего, оберегая Родину, нашу родную землю, суверенитет и целостность Украины, — отмечается в некрологе.

Жители громады провели воина в последний путь 16 декабря.

Бойцу было 43 года.

Одесса News информировала о гибели 5 декабря 2023 года в районе населённого пункта Орлянское Купянского района Харьковской области жителя Сараты Одесской области, 46-летнего солдата Артура Иванова.

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