«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 76) — перші весняні квіти — жовто-блакитні

Під час моніторингу гідрологічної ситуації у Національному природному парку «Тузлівські лимани» на тижні, що минув, працівники парку зауважили, що степові та лісові ділянки вже вкрились килимом з первоцвітів жовтенького та синенького кольорів.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

«Вони прикрашають ландшафт своїми кольорами нашого прапора і дають надію на відродження нашої рідної землі-України! Синенькі рослини – це проліска дволиста (Scílla bifólia) — багаторічна трав’яниста рослина, вид роду Проліска (Scilla) росте в лісовому масиві нацпарку. Проліску, або сцилу дволисту, ще називають «блакитним підсніжником», а в народі – просто пролісок.

«Жовтенькі — ті, що здавна відомі, як гусяча цибуля або зірочки! Народна назва: жовтоцвіт, жовтий пролісок, гусятник, пташина цибуля. А ось чому зірочки ми більше знаємо як гусячу цибулю? …Колись, до тотальної оранки, гусячої цибулі на луках і степових ділянках було дуже багато, старі люди розповідали, що на ці луки і поляни навесні завжди опускалися зграї диких гусей, щоб відпочити тут після важкої дороги і пощипати сходи цибулі, яку вони дуже любили і надавала їм енергію. Ось звідки і склалося повне ім’я жовтої ранньовесняної квітки — гусяча цибуля або прийнятна українська назва — Зірочка», — пише дослідник природи.

А тим часом, у Національному парку збільшуться пташиний гомін: «наші дикі аборигенні сірі гуси вже сидять на гніздах в плавнях гирла річки Хаджидер, а зграї диких білолобих гусей і червоноволої казарки активно вже летять з НПП «Тузлівські лимани» до Тундри на Таймир», — повідомляє Іван Русєв.

Прилетіли й сірі журавлі.

За спостереженнями дослідника, останніми днями у Національний природний парк «Тузлівські лимани» прилітали і пролітали великими зграями рожеві пелікани. «Їх було декілька зграй і загалом біля 500 птахів на лиманах Джантшейський, Шагани, Алібей та Бурнас. Частина з них полетіла далі на Північ до інших лиманів Причорномор’я. А 22 березня, у Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів — World Water Day) з’явилися вони і над дельтою Дністра.

Прилетіли також перші рожеві фламінго — розвідники з Півдня. «Вони будуть передавати інформацію своїм щодо можливості гніздування в НПП у 2024 році», — поінформував Іван Русєв.

Одесса News повідомляла, що Національний природний парк «Тузлівські лимани»14 березня відзначив Міжнародний день проти гребель.

Фото: Іван Русєв, Інна Гриндак/Facebook

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