«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 75) — вода має нести життя, а не смерть

Національний природний парк «Тузлівські лимани»14 березня відзначив Міжнародний день проти гребель.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

За його словами, ідея про відзначення цього дня належить учасникам Першої міжнародної конференції проти будівництва великих гребель, котра відбулась у березні 1997 року у Бразилії, де й було ухвалено щороку 14 березня відзначати як день боротьби з греблями на захист Річок, Води і Життя.

Конференція запропонувала всі акції здійснювати під гаслом: «Хай вода несе життя, а не смерть!» і закликала уряди, міжнародні агентства та інвесторів встановити мораторій на будівництво великих гребель, поки не буде виконано міжнародну незалежну експертизу проектів їх будівництва, а також не визначено компенсований збиток людям і природі.

Іван Русєв розповів про зусилля працівників НПП щодо боротьби проти гребель на прикладі морського лиману Сасик в українському Причорномор’ї.

За інформацією еколога, понад 45 років тому лиман виявився експериментальним майданчиком з блокування водообміну Сасика з Чорним морем 14-кілометровою дамбою.

«Сотні мільйонів було закопано у мулі, у воді, у піску Сасика, з абсурдною надією зробити його прісноводним для зрошення в рамках глобального проекту перекидання вод із Дунаю до Дніпра. Насправді, все виявилося дуже прозаїчним і сумним: знищена величезна морська екосистема-їдальня та пологовий будинок сотень біологічних морських видів гідробіонтів; назавжди закрито доступ для нагулу кефалевим рибам і знищено всю морську іхтіофауну лиману; перетворено на смердючу водойму лиман Сасик, який колись оздоровлював десятки тисяч людей у санаторних комплексах; смердюча водойма перетворена на акваріум для розведення прісноводних видів риб з масовим ураженням глистами; загублені поливом солоною водою понад 50 тис га унікальних чорноземів; через забруднення лиман повністю виключено з користування у господарсько-побутових потребах та для рекреації», — підсумував Іван Русєв наслідки цього бездумного злочинного проекту.

Однак, незважаючи на це, Україна продовжує розпочате при радянській системі: вже 30 років витрачаються величезні гроші на безглузде утримання дамби, внаслідок якої не відновлюється водообмін Сасика з Чорним морем.

«Цей комплекс включає 15 насосних станцій і більше сотні співробітників. І зараз на нього ще витрачаються величезні бюджетні кошти – списується велика кількість електроенергії, яка реально не використовується, бо насосні вже давно не працюють.

15 років тому екологічна організація «Відродження» під керівництвом в.о. директора НПП «Тузлівські лимани» Ірини Вихристюк організувала масштабну акцію «Повернемо Сасик морю», щоби показати — якщо влада не вирішує проблеми людей — люди самі змушені їх вирішувати. Для цього місцеві жителі мають законне право, записане в ст. 50 Конституції України, — право на здорове та екологічно безпечне середовище. На акцію в серпні 2023 року вийшло близько 500 місцевих жителів із лопатами та спецтехнікою.

Проте, влада тоді перешкодила розкриттю Сасика. Шляхетна спроба не вдалася, але віра людей у відновлення справедливості не згасає, а воз’єднання зв’язку лиману Сасик із Чорним морем неминуче, незважаючи на сильний опір сучасної влади країни від Сасика і до Києва, — пише Іван Русєв.

За його словами, опір сучасної влади виявився нещодавно ще у двох випадках.

По-перше, до війни Одеська облдержадміністрація планувала тотальну забудову сасикського пересипу під назвою проекту «Дунайя». Навіть створила комульне підприємство і не планувала відновити водообмін.

По-друге, чиновництво відмовило Національному парку «Тузлівські лимани» надати сасикському пересипу статус охороннної території, повернути його морю, відновивши водообмін та створити там реабілітаційний центр для чорноморських китоподібних.

«За проектом «Дунайя», стоїть, зокрема Гриневецький (колишній голова ООДА, — ред.). Також повернувся на посаду і поновив свій вплив один із топ-корупціонерів з Офісу Президента, який і лобіював проект «ДуРнайя» (бо пообіцяли гарний відкат) — Кирило Тимошенко», — пише Ірина Вихристюк.

Іван Русєв висловив сподівання, що «ця територія залишиться у державі як природоохоронна і з відновленням водообміном «Лиман Сасик-Чорне море».

Тим часом, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що РФ за час розв’язаної нею повномасштабної війни вчинила в Україні майже 4 тисячі випадків екологічних злочинів на загальну суму понад 2,4 трильйона гривень. Це майже як загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2023 рік (там було 3 трильйони грн).

Одесса News повідомляла, що Національний природний парк «Тузлівські лимани» відзначив День дикої природи та готується до іншої екологічної дати — Дня води — 22 березня.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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