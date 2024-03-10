«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 74) — природа в очікуванні миру та весняного тепла

Національний природний парк «Тузлівські лимани», щойно відзначивши День дикої природи, готується до іншої екологічної дати — Дня води — 22 березня. Такі календарні події покликані звертати увагу людей на ті проблеми, задля вирішення яких ми маємо об’єднуватися та здійснювати певні кроки назустріч природі, вивчати, зберігати біорізноманіття та екосистеми.

Втім, самій природі байдуже на будь-які дати. Вона живе своїм життям, якщо їй не заважає ворог — чи то окупант, чи то браконьєр, чи полювальник.

Давній дослідник природи НПП «Тузлівські лимани», доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв повідомляє, що цими днями по-весняному оживає природа Парку: з’являється більше різноманітних птахів, розцвітають перші весняні квіти, словом, природа оживає…

Іван Русєв минулого тижня спостерігав за бакланами. «Ці пернаті пристосовані до майстерного лову риби у водоймах. У нашому нацпарку великих бакланів можна бачити майже цілий рік за винятком суворих зим. Зараз їх стає все більше з кожним днем. Птахи кочують акваторіями нацпарку в пошуках риби, а вночі відпочивають далеко на заповідних територіях у дельтах річок», — пише на своїй сторінці у Facebook знавець природи.

Іван Русєв відзначає, що загальна чисельність бакланів у межах Нацпарку за останній тиждень становить кілька тисяч особин, які мандрують над лиманами та Чорним морем.

«Харчується баклан рибою, годується, пірнаючи та переслідуючи жертву під водою. Доросла особина здатна з’їсти за добу до 400-500 г риби, хоча середньодобова потреба однієї особини вважається близько 350 г корму», — описує дослідник деталі харчування цього птаха.

Еколог вважає, що баклани є дуже важливою ланкою складних екологічних взаємозв’язків в умовах дикої природи НПП «Тузлівські лимани» та виконують важливі санітарно-екологічні функції для популяцій багатьох видів риб, відловлюючи, насамперед, слабких особин.

«Зараз баклани вже у шлюбному наряді і вже гніздяться в дельтах Дністра та Дунаю», — пише Іван Русєв.

У Івана Русєва та всєї команди Нацпарку багато помічників, які сприяють зміцненню матеріальної бази «Тузлівських лиманів». Нещодавно до них приєдналась фірма «Авіація Галичини», під брендом якої випущені футболки із зображенням рожевих фламінго. 200 пташенят, за словами Івана Русєва, минулого літа з»явились на світ саме на території Нацпарку. Певний відсоток від проданих футболок піде на закупівлю мобільної станції охорони парку. Протяжність кордону парку – 150 кілометрів, і його охоронцям дуже потрібна така мобільна станція-трейлер, де вони зможуть по кілька днів залишатися на посту, щоби захищати дику природу від браконьєрів.

У попередньому екологічному випуску видання Одесса News «Тузлівські лимани: війна та мир» йшлося про те, що вперше в історії Національного природного парку «Тузлівські лимани» зареєстровано сову сипуху — найвідомішого представника ряду совоподібних.

Фото: Іван Русєв/Facebook, Авіація Галичини

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