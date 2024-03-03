«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 73) — рідкісного птаха вперше зареєстровано в НПП

Вперше в історії Національного природного парку «Тузлівські лимани» зареєстровано сову сипуху — найвідомішого представника ряду совоподібних.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

«Йду я на завдання по території нацпарку. По дорозі заходжу у спеціальний будиночок для спостереження за птахами — бунгало. Тільки відкриваю дверці і раптом чую шум…птахи вилітають через маленькі віконця бунгало. Я одразу не зрозумів і навіть мобілізував свою енергію, згрупувався, щоб захиститись від чогось, що було у першу мить невідомо. Одразу шукаю швидко фотоаппарат, підхожу до віконця і бачу напроти бунгала чудового птаха. Це сова сипуха – найвідоміший представник ряду Совоподібних, якій вперше зараз зареєстрований на території нашого Національного природного парку», — ділиться своїми спогадами про побаченого птаха Іван Русєв.

За словами еколога, пізніше він декілька разів зустрічав птаха у цьому скрадку, а згодом встановив у бунгалі фотопастку, щоб більше довідатися про сипуху.

«І дійсно. Вона «попалася» в об’єктив фотопастки. Впізнаний вигляд цієї чудової сови надає ії повністю біле обличчя серцеподібної форми. Сипухи – досить поширені птахи, які вважаються дуже корисними, бо контролюють популяцію мишей у природі. Її наукова назва – Tyto alba перекладається як «біла сова». Проте, не слід плутати цю представницю родини Сипухові з білою совою із родини Совові, що має схожу назву, але відрізняється жовтими очима. Англійська назва цього птаха перекладається як «амбарна сова». Пов’язано це з тим, що сипухи, зазвичай, селяться в покинутих коморах. Українська назва походить від сиплячих звуків, що характерні для цих птахів», — повідомляє знавець природи.

Сипуха, — пише Іван Русєв, — єдиний вид сипухових, що зустрічається на теренах України. Цей птах є гніздовим на Закарпатті та в західній й центральній частині Лісостепу. Іноді він зустрічається на півночі Одещини.

Повідомив Іван Русєв й про інші особливості дивовижного птаха: для полювання сова сипуха потребує великих відкритих місцевостей: полів, боліт, пустошів, луків. Зазвичай, вона гніздиться на деревах поблизу полів або ж в покинутих спорудах (наприклад, коморах, голуб’ятнях, сараях) чи на руїнах. Сова сипуха є осілим видом. Вона цілий рік залишається в своєму середовищі існування та майже нікуди не мігрує. Оселившись в одному місці, ці птахи дуже прив’язуються до нього та голосними криками відганяють будь-яких чужинців.

При полюванні на здобич сипухи можуть літати зі швидкістю до 30 км/год. Ці птахи мають неймовірно чуйний слух та завдяки майже безшумному польоту підхоплюють гризунів, коли вони того не очікують.

Зазвичай, сова сипуха полює в сутінках, проте вона може бути активною і вдень. Подібно до будь-якого іншого виду сов, сипухи – виключно хижі птахи.

«Цікавий факт! Пара сипух за рік знищує приблизно 5 тисяч гризунів, тому ці птахи в деяких країнах навіть спеціально приваблюються фермерами на поля. Цих птахів потрібно оберігати», — вважає одеський еколог.

Сова сипуха занесена у Червону книгу України.

У попередньому екологічному випуску видання Одесса News «Тузлівські лимани: війна та мир» йшлося про перших весняних мігрантів в Національному природному парку.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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