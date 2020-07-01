В каких районах Одессы «грязный» воздух

Передвижная муниципальная лаборатория провела в Одессе воздушный мониторинг, во время которого выявила районы города с загрязняющими веществами в атмосферном воздухе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что мониторинг атмосферного воздуха осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в утверждённых точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах.

По результатам последнего мониторинга в установленных точках контроля на территории города: железнодорожном вокзале, автовокзале, 2-й Заставе, Краснолободской/ВоробьЁва, Ивановском путепроводе, пл. Толбухина наблюдаются незначительные превышения предельно-допустимих концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном по оксиду углерода, озону, сероводороду, аммиаку, диоксиду азота, диоксиду серы, пыли и сумме углеводородов.

Одесса News сообщала, в каких местах Одесской области нельзя пить воду по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.