Воду в Одесской области можно пить не везде

Состояние воды, предназначенной для потребления человеком, не везде соответствует в Одесской области необходимым требованиям.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

«С целью проведения мониторинга за состоянием питьевой воды в г.Одесса в период с 19.06.2020 по 25.06.2020г были отобраны 9 проб питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические показатели и 9 проб для исследования на санитарно-химические показатели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все исследованные пробы соответствуют гигиеническим требованиям к питьевой воде.

Также 105 проб питьевой воды были отобраны в области для исследования на санитарно-микробиологические и 89 проб для исследования на санитарно-химические показатели.

По санитарно-микробиологическим показателям соответствовали все пробы, однако, по санитарно-химическим не соответствовали требованиям 18 проб (20,2%), а именно: г.Арциз-2, г. Болград, пгт. Овидиополь, пгт. Сарата, в Ивановском районе — села Михайлополь, Гудевичево, Богунов.

в водах поверхностных водоёмов 1-й категории — р. Дунай (Измаильский район), возле г. Вилково (Килийский район) было взято 2 пробы на исследование по санитарно-микробиологическим показателям и 3 пробы по санитарно-химическим. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.

Воды поверхностных водоёмов 2-й категории — р. Барабойка (Овидиопольский район), Хаджибейский лиман (Беляевский район), Днестровский лиман (Белгород-Днестровский район) также были исследованы: здесь взято 12 проб воды на санитарно-микробиологические показатели — все отвечали гигиеническим требованиям.

Зато все 12 проб, взятых для исследования на санитарно-химические показатели, не соответствовали требованиям.

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