7 декабря жители центра Одессы останутся без воды до 3-х часов ночи

В связи с проведением работ на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей центра Одессы, 7-8 декабря отключат воду некоторым потребителям.

Об этом сообщает компания «Инфоксводоканал».

Подача воды будет прекращена с 9:30 7 декабря до 3:00 8 декабря на таких улицах: Базарная, Успенская, Осипова, Канатная, Леонтовича, Черноморская, Троицкая, пляж “Ланжерон”, Лидерсовский бульвар, Обсерваторный переулок, В. Инбер, В.Черновола, Маразлиевская, пер.Нахимова, парк Шевченко.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Одесса News опубликовала список адресов, по которым 7 декабря будет отключеено энергоснабжение в связи с проведением плановых и аварийных работ.

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