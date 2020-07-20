Санитарные службы в Одессе настоятельно советуют воздержаться от купания

Главным управлением «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой были отобраны 6 июля во всех определённых контрольных точках Одессы.

По результатам исследований, обнародованных сегодня, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах: «Лузановка», «Молодая Гвардия», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана.

Как сообщала Одесса News, 15 июля произошла очередная утечка нефтепродуктов с аварийного танкера Delfi возле городского пляжа «Дельфин».