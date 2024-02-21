Кому в Одессе 22 февраля отключат воду и когда она появится

22 февраля будет прекращено водоснабжение в части Пересыпского района г.Одесса.

Об этом информирует Филиал «Инфоксводоканал».

Водоснабжение будет прекращено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода, — отмечается в сообщении.

Подача воды потребителям прекратится 22 февраля с 09:30 до 20:00 на следующих улицах города:

Генерала Бочарова, 6-28, 49а,

пр. Добровольского, 149/3-149/4,

Махачкалинская, 17, 18,

Жолио Кюри, 32-36,

с. Иличанка.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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