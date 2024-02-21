На сессию Одесского горсовета пришли военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

На заседание открывшейся сегодня, 21 февраля, сессии Одесского городского совета пришли военнослужащие легендарного подразделения — Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», «за постоянную поддержку, партнёрство и повышение боеспособности» военные вручили Одесскому городскому голове Геннадию Труханову благодарность от командира ОШБр Андрея Белецкого и Флаг с подписями бойцов.

«Берегите себя и гоните врага с нашей земли. А мы будем и дальше вам помогать», — заверил мэр Одессы военных.

Одесса News информировала, что Третья отдельная штурмовая бригада с осени 2022 года находится на самых горячих направлениях фронта и проводит как оборонительные, так и наступательные операции.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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