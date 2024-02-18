725-й день войны: какова ситуация в Авдеевке

Большая часть украинских военных вышла из Авдеевки Донецкой области, в 3-й отдельной штурмовой бригаде нет информации о массовом взятии их в плен.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире «Украинской правды».

«Пока мы отошли на подготовленные позиции… Большая часть уже вышла, но это достаточно длительный процесс. Надо понимать, что это очень сложные операции, они иногда сложнее, чем штурмовые», – отметил он.

По словам Бородина, «львиную часть этого процесса сделано, но ещё некоторые элементы остаются».

«Мне неизвестно ни о каких людях, которые остались в окружении. Просто есть ещё часть шагов, которые нужно предпринять, но логистика работает, всё хорошо», – подчеркнул военный.

Комментируя информацию командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Александра Тарнавского о том, что на завершающем этапе операции по выводу украинских войск некоторое количество бойцов ВСУ попало в плен, Бородин сказал, что пока трудно делать какие-то выводы, ведь выход ещё окончательно не завершился.

«Трудно сказать обо всех, там не только мы находимся. Какого-то системного или на уровне подразделений попадания в плен нет, если говорить о моей бригаде», – сказал он.

Пресс-служба 3-й ОШБр сообщила, что к моменту отвода бойцы бригады не давали россиянам полностью окружить позиции.

«Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента передислокации бригады в Авдеевку её подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. По данным бригады, россияне потеряли более 1500 погибшими, свыше 3500 ранеными и более 20 единиц бронетехники.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 18 февраля, «в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области».

Одесса News информировала, что российские войска пытались захватить Авдеевку с 2014 года, когда РФ, развязав войну против Украины, оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2023 года оккупанты пошли в наступление под Авдеевкой, пытаясь окружить город.

13 февраля 2024 года подразделениям сил обороны, защищающим Авдеевку, направили подкрепление, некоторые подразделения 110-й ОМБр вывели из боёв для отдыха и ротации. Для усиления сил обороны в Авдеевку передислоцировали 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Одесса News сообщала 15 февраля, что в Авдеевке силы обороны Украины на некоторых участках переходят на более выгодные позиции.

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что силы обороны Украины в Авдеевке подготовили новые позиции, и вскоре сообщил об уходе украинских защитников из укрепрайона «Зенит» на юго-восточной окраине города. По данным командующего, на 13.00 16 февраля в Авдеевке не было заблокировано ни одно украинское подразделение.

По состоянию на 21.00 16 февраля Тарнавский информировал, что в Авдеевке продолжаются тяжёлые бои, во время отхода ВСУ с разрушенных позиций несколько бойцов попали в плен. Он добавил, что оккупанты бросают в бой все резервы и несут большие потери.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Александр Сырский 17 февраля заявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки, объяснив, что руководствовался необходимостью сохранить жизнь украинских воинов.

На главном фото военкора «Радіо Свобода» Марьяна Кушнира: Авдеевское направление, боец 47-й отдельной механизированной бригады

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