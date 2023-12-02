В ночь на 2 декабря над Одесской областью было сбито 10 вражеских беспилотников

В ночь на 2 декабря противник атаковал 11 ударными БпЛА типа «Shahed» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что в результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА «Shahed-136/131» в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине.

Одесса News информировала, что ночью 30 ноября российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками: 5 «шахедов» уничтожили наши силы ПВО, один беспилотник попал в неиспользовавшееся здание.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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