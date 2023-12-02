647 дней войны: Россия применяет ложные термины по ситуации на фронте

647-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины. По всей линии фрота, где идут штурмовые наступательные действия врага, бойцы ВСУ дают решительный отпор, поэтому свои наступательные потуги оккупанты начали называть частью «активной обороны».

Эта подмена понятий нужна военно-политическому руководству государства-агрессора, чтобы снизить ожидание россиянами значимых «побед» армии РФ в войне против Украины, пишет Институт изучения войны (ISW).

В частности, утверждают американские аналитики, вслед за президентом РФ Владимиром Путиным тезисами об «активной обороне», в ходе которой оккупационные силы захватывают «более выгодные позиции на всех оперативных направлениях», заговорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ISW отметили, что Шойгу этот ложный термин применительно к ситуации на фронте применил в ходе совещания с военным руководством РФ 1 декабря. По его словам, в Украине российские войска якобы ведут «активную оборону» и захватывают более выгодные позиции на всех оперативных направлениях.

«Шойгу и Путин ранее называли российские наступательные операции по захвату Авдеевки «активной обороной» после того, как в начале октября 2023 года первый российский механизированный наступательный удар не принёс значительных тактических успехов», – добавили в ISW.

Аналитики напомнили, что с начала октября текущего года российские войска несколько раз предпринимали крупномасштабные наступления на Авдеевку и несут большие потери в ходе пехотных атак на этот город.

«Характеристика этих наступлений российскими официальными лицами как часть «активной обороны» намеренно вводит в заблуждение. Украинские силы никогда не проводили масштабных наступательных операций в районе Авдеевки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, тем не менее российское руководство продолжает ложно представлять операции вокруг Авдеевки как «активную оборону», скорее всего, из-за отсутствия какого-либо серьёзного прогресса со стороны России на направлении, несмотря на более чем два месяца крупномасштабных российских атак там», – пришли к выводу эксперты.

Если бы российское командование признало действия ВС РФ в районе Авдеевки наступательной операцией, ему пришлось бы добиваться чётко выраженной оперативной цели. А вот в случае объявления происходящего «активной обороной» в ведомстве Шойгу могут заявлять об «успехах» оккупационных войск до тех пор, пока ВСУ не добьётся там каких-либо значительных успехов. А это, подчёркивают в ISW, может продолжаться достаточно долго, поскольку на этом направлении Силы обороны не проводили и не проводят контррнаступательные операции.

«Оборонительная» концепция российского командования наступательных усилий вокруг Авдеевки, а также локализованных наступательных операций в других частях восточной Украины свидетельствует о том, что ему не хватает уверенности в способности российских вооружённых сил превратить тактические достижения в оперативно значимые успехи», – считают в ISW.

К тому же Путин, который весной следующего года собирается переизбраться на очередной президентский срок, обеспокоен снижением уровня поддержки полномасштабной агрессии РФ против Украины российским населением. Именно поэтому он умышленно преуменьшает масштаб российских операций в глазах россиян. Хотя, считают в ISW, такой подход командования к российским операциям в Украине может вызвать недовольство в российском информационном пространстве.

Эксперты считают, что война усугубила существующую внутри РФ и создала новую социальную напряжённость, которая просматривается в её инфопространстве, несмотря на усилия Кремля по цензуре.

Тем временем, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ о военной ситуации на фронте состоянием на 6 часов утра 2 декабря, «на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбита 21 атака. На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вёл безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вёл наступательные (штурмовые) действия по восстановлению утраченного положения в районах Работиного Запорожской области, а также вёл безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отразили ещё 4 атаки. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта».

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы создания «украинского сценария» военных действий на 2024 год.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, АР

Карта: ISW

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