Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Глава государства проинформировал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

«Командующие с фронта и Главком доложили о ситуации на передовой – все основные направления. Восток – Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области, – рассказал Зеленский. – Благодарен всем воинам, которые на фронте – в боях, на боевых постах. Спасибо всем, кто помогает защищать наши позиции – строит фортификации, минирует пути, которыми пытаются воспользоваться оккупанты».

Президент добавил, что на заседании Ставки заслушал доклады о поставках боеприпасов и оружия.

«Готовим обновлённые запросы для коммуникации с партнёрами. Впереди – весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации», – анонсировал Зеленский.

По его словам, на заседании Ставки также был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году.

«Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский, сценарий на 2024 год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано всё, что необходимо нашему государству, нашим бригадам. В частности, это касается и вопросов мобилизации», – отметил Зеленский.

Как указал Президент, «все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения».

«И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, – для демобилизации, – и для тех, кто придёт в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны проработать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения», – заявил Зеленский.

Он добавил, что на заседании ставки 1 декабря «были некоторые предложения».

«Я жду комплексных решений», – резюмировал Зеленский.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Зеленский проводил 29 ноября.

Фото и видео: ОПУ

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