The New York Times: Удары РФ по Одессе — сделать жизнь мирных жителей невыносимой

Россия стала чаще использовать для ударов по украинским городам оружие, обычно предназначенное для зон боевых действий.

Об этом пишет The New York Times 30 апреля, информирует издание ГОРДОН.

Украинские власти 30 апреля обвинили Россию в использовании в ходе атаки на Одессу кассетных боеприпасов – широко запрещённого оружия, которое часто может нанести неизбирательный вред гражданскому населению. Из обнародованного видео атаки видно, что обстрел был направлен на портовую зону, рядом расположено несколько спортивных сооружений.

На видео The New York Times насчитала примерно 30 взрывов, быстро последовавших друг за другом. Газета подтвердила подлинность видео, но не подтвердила характер использованного оружия. Военный аналитик Rochan Consulting в Польше Конрад Музыка заявил, что взрывы, по-видимому, были результатом применения кассетного боеприпаса.

Если применение кассетных боеприпасов подтвердится, их использование может означать эскалацию тактики России, направленную на то, чтобы сделать жизнь украинского гражданского населения невыносимой, говорится в публикации. Эта тактика также включает в себя бомбардировки электростанций с целью отключения электроэнергии в крупных городах.

В последние недели Москва неоднократно наносила удары по городским центрам, иногда используя оружие, обычно предназначенное для зон боевых действий, отметило издание.

Кассетные боеприпасы, как правило, представляют собой неточное оружие, предназначенное для поражения таких целей, как объекты ПВО, бронетехника и пешие войска на обширной территории, и часто используются на передовой, отмечает The New York Times.

Из-за опасности кассетных боеприпасов для гражданского населения более 100 стран подписали в 2008 году договор, известный как Конвенция по кассетным боеприпасам, пообещав не производить, не применять, не передавать и не накапливать их. США, Россия и Украина не являются участниками этого договора.

Как сообщала Одесса News, вечером 29 апреля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. Шестой умер в больнице 1 мая. Среди погибших – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Ей сделана операция на сердце. Ранен президент Международного гуманитарного университета и Одесской юридической академии, экс-нардеп-регионал и экс-председатель ЦИК Сергей Кивалов. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, загорелся Дворец студентов Одесской национальной юридической академии, известный также как «замок Гарри Поттера» и «замок Кивалова». 30 апреля было объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

Видео: Freedom

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy