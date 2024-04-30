Во время ракетного обстрела Одессы 29 апреля пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов

Среди раненых в результате российской атаки по Одессе 29 апреля – экс-нардеп, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Изданию это подтвердил проректор Одесской юридической академии Валентин Фёдоров.

Сергея Кивалова доставили в больницу с осколочным ранением бедра и венозным кровотечением.

Сергей Кивалов в Вербное воскресенье накануне ракетного обстрела

Для справки. Кивалов шесть раз избирался народным депутатом Украины, возглавлял «Украинскую морскую партию». В 2020 году баллотировался на должность городского головы Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население. В 2004 году во время выборов президента возглавлял Центральную избирательную комиссию. Соавтор закона «Об основах государственной языковой политики», неофициально известный как «Закон Кивалова-Колесниченко». В парламенте был членом фракции «Оппозиционного блока». Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», доктор юридических наук.

Одесса News информировала о нанесении ракетного удара по Одессе вечером 29 апреля, в результате которого пострадало 32 человека, четверо погибших, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, загорелся Дворец студентов Национального университета «Одесская юридическая академия».

Фото: Сергей Кивалов/Facebook

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