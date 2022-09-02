Одесский школьник создал диораму, посвящённую защитникам Мариуполя

13-летний одесский школьник Саша Кравченко создал диораму, посвящённую защитникам Мариуполя, проявившим особое мужество и стойкость в боях с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Ассоциация семей защитников «Азовстали» в Теlegram.

«Школьник из Одессы Александр Кравченко создал невероятную диораму, посвящённую истории обороны завода «Азовсталь» силами гарнизона «Мариуполь». Парень увлекается созданием диорам на военную тематику, поэтому свою очередную работу решил посвятить защитникам украинского Мариуполя, храбрость которых поразила не только Украину, но и весь мир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автор назвал диораму «Где-то на заводе «Азовсталь», отряд полка «Азов» на ночном задании».

Ассоциация семей защитников «Азовстали» выразила благодарность Александру за удивительную диораму и видеоролик, созданный школьником, чтобы продемонстрировать свою работу.

Для справки. В начале марта 2022 года россияне оцепили Мариуполь, воины полка «Азов», находившиеся внутри города, продолжали оборону города и завода «Азовсталь». Вышли с территории завода по приказу командования ВСУ. По процедуре обмена Украина вернула 144 тяжелораненых бойца. Однако накануне второго обмена захватчики устроили трагический теракт в Олёновке, убив по меньшей мере от 40 до 53 украинских героев. Около 2000 защитников Мариуполя до сих пор находятся в плену.

Как сообщала Одесса News, в июле в Гданьске (Польша) на 27-м Фестивале хлеба Украину представила известная одесситка, предприниматель Оксана Бубликова, привезя изготовленные с командой Бубликоf, 5 тысяч пряников в виде пшеничных колосьев.

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