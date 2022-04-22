Если родной человек ушёл на войну: что нужно знать

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий дали советы гражданам, родственники которых идут на войну с российским агрессором.

Об этом Минреинтеграции сообщает в Facebook.

«Количество украинцев, желающих с оружием в руках защищать Родину, продолжает расти. Итак, ваш близкий человек становится в ряды защитников. Благословтье его и запомните ключевые правила. Они помогут в критической ситуации и ему, и вам», — говорится в сообщении.

Родственникам и близким военнослужащего следует иметь больше информации о том, в какую воинскую часть попал боец ​​и в какое подразделение, фамилию непосредственного командира и номер его телефона, номера телефонов побратимов, знать место нахождения близкого человека.

Чтобы улучшить надёжность и безопасность коммуникационной составляющей, стоит скачать на телефоны мессенджер Signal, и при первой возможности воин должен отписаться, где находится (название населённого пункта или какой самый близкий), отметили в министерстве.

Кроме того, бойцу нужно иметь жетон с выбитой фамилией и написать свои данные на внутренней стороне одежды.

«Посоветуйте вашему мужу/сыну/брату выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. И когда он придёт в себя после ранения в госпитале, то сможет позвонить даже с любого телефона, который будет в доступе», – говорится в сообщении.

Также «важно на войне держаться рядом с опытными бойцами, просто умудрёнными жизнью людьми – они могут найти оптимальный выход из сложной ситуации», – посоветовали в министерстве.

Воину нужно, кроме дополнительных патронов, помнить об аптечке, средствах гигиены, кусочке чего-то калорийного на перекус, когда нет возможности полноценно поесть, воде, и не терять надежду и здравый смысл в любой ситуации.

«Правило выживания: на войне и даже в плену выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации и быстро и правильно оценивает новые обстоятельства. Наибольшие шансы у того, кто имеет быструю реакцию и способен принимать нестандартные решения», — отметили в Минреинтеграции.

«Главное правило: не паникуйте, не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи, всё будет хорошо», – добавили в министерстве.

Как сообщала Одесса News, потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.

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