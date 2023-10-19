Военные аналитики из США утверждают, что морпехи ВСУ уже на левобережье Херсонщины

Украинские морпехи высадились на левобережье Херсонщины и заняли позиции врага.

Так утверждают военные аналитики Американского института войны (ISW).

Как сообщается в отчете ISW, подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонской области.

По их данным, на вчерашних геолокационных кадрах видно, что украинские бойцы продвинулись на север от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и до Поймы (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две штурмовые группы ВСУ высадились на восточном берегу Днепра и прорвали оборону оккупационных войск, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. По состоянию на 18 октября захватчики контролировали только южную часть Песчановки.

Отмечается, что военное руководство РФ обеспокоено способностью войск отбить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр. Это связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Командование РФ в последние месяцы привлекло относительно большее количество элитных подразделений из херсонского направления для поддержки оборонительных операций в Запорожской области.

По мнению американских аналитиков, в среде военкоров РФ растёт беспокойство по поводу того, что эта операция может быть частью более масштабного плана. По их мнению, Украина хочет «расширить плацдарм» для большего наступления.

«Примечательно, что главные и надёжные российские источники обсуждают действия Украины на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку», — указывается в отчёте.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 19 октября, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении «Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта».

Дорогостоящую российскую станцию РЭБ Р-330Ж «Житель» уничтожили воини ОСГВ «Таврия».

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, заслушав доклады разведки и командующих.

На главном фото боец 139-го отдельного батальона 115 отдельной бригады теробороны.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карта: ISW

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