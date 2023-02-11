За полгода зерновым коридором из одесских портов отправили 20 млн тонн зерна

За 6 месяцев работы «Зерновой инициативы» в портах Большой Одессы таможенники оформили выход 691 судна и оформили документы более чем на 19 млн тонн украинской агропродукции.

Такие данные обнародовала Одесская таможня.

«За 6 месяцев работы «зерновых коридоров» одесские таможенники оформили выход 691 судна зарубежного плавания и осуществили таможенные формальности по более чем 19 млн т агропродукции, выращенной на украинских полях», — отмечают таможенники.

По данным таможни, среди портов Большой Одессы лидирует порт Черноморск — как по количеству отправленных судов – 285, так и по объёмам экспорта – 7,3 млн т. На втором месте – Одесский порт. Из него отправилось 215 судов с 5,2 млн т агропродукции на борту. Третье место – за портом «Южный». Из него вышло 191 судно, загруженное 6,6 млн т продовольствия.

По информации АМПУ, российская сторона в Совместном координационном центре (СКЦ) продолжает тормозить регистрацию судов «зернового коридора».

Так, при заявленных более 80 судов в сутки представители страны-агрессора, без объяснения причин, регистрируют 2-3 судна. Только 3 судна в сутки из необходимых 9 проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться в украинские порты под загрузку.

В таможне отмечают, что по мнению специалистов, при стабильном функционировании «зернового коридора», за 6 месяцев действия «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы можно было бы отправить 30 млн т. продукции.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года мир получил на четверть меньше украинской агропродукции, экспортировавшейся из портов Большой Одессы, чем в декабре 2022 года.

Инфографика: Гостаможслужба

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