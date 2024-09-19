Что в плане победы Украины в войне против РФ, с которым Зеленский летит в США

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом 18 сентября написало Reuters, информирует издание ГОРДОН.

Заседание было созвано США, Великобританией, Францией, Японией, Южной Кореей и Мальтой. Оно будет посвящено полномасштабной войне страны-агрессора России против Украины.

Заседание Совбеза пройдёт в то время, когда мировые лидеры будут находиться в Нью-Йорке на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, 25 сентября Зеленский в ООН обратится к мировым лидерам с планом победы Украины в войне против РФ.

План Зеленского, кроме прочего, включает подробный список военных ресурсов, а также запрос на разрешение ударов вглубь России с использованием дальнобойных западных ракет. Об этом 18 сентября проинформировало Kyodo News со ссылкой на правительственный источник.

В военной сфере план будет определять необходимое количество и типы вооружений, включая дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, предоставленные США и Великобританией, для достижения победы, а также сроки их поставки и ожидаемое влияние на поле боя.

На фоне успешной Курской операции Украины в РФ план также предусматривает, что увеличение количества атак на российскую территорию будет эффективным способом вызвать социальные беспорядки в стране-агрессоре.

Что касается экономических мер, то план предусматривает привлечение инвестиций от союзников для расширения производства Украиной оружия, в частности, БпЛА и ракет, а также требование введения новых санкций, чтобы ослабить способность России продолжать войну.

Политические шаги, предусмотренные планом, будут включать предложение о скорейшем вступлении Украины в НАТО.

В то же время в дипломатическом плане будет подчёркнута необходимость укрепления отношений с развивающимися странами Глобального Юга, от которых РФ зависит в торговом отношении, чтобы максимально усилить давление на Москву.

18 сентября Зеленский заявил, что план победы Украины полностью подготовлен. «Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Всё проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что «нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап».

«Нам нужна надёжная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы. Именно ради этого работаем», – заявил Президент Украины.

27 августа президент Украины рассказал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта.

«Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них – основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны… Речь о безопасности. Речь о геополитическом месте Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идёт о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но, я думаю, что это главное. Мы готовы, – отметил Зеленский. – Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить ещё что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы».

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