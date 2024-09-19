Одесские депутаты приняли ряд решений о парках: что ждёт одесситов в зонах отдыха

На сессии Одесского городского совета принят ряд решений по развитию парковых зон города.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В частности, был утверждён проект реконструкции и поддержки парка им. Шевченко — парка-памятника садово-паркового искусства местного значения.

Предусмотренный законом концептуальный документ закрепил порядок, форму и ограничения использования территории природно-заповедного фонда и направлен на его защиту и сохранение зелёных насаждений.

Проектом предусмотрено ландшафтное решение территории с разработкой принципиальных предложений по озеленению и объёмно-пространственным композициям элементов ландшафтного дизайна; восстановление и обновление твёрдого покрытия, аллей, тротуаров и дорожек; создание территорий для тихого отдыха и прогулок; устройство детских и спортивных площадок, а также для проведения культурно-массовых мероприятий; реконструкция наружного освещения парка с заменой старых парковых фонарей на современные; устройство ливневой канализации с подключением её к городским инженерным сетям, восстановление неработающих участков водопроводной и канализационной систем; устройство площадки для выгула собак и установка дог-боксов вдоль территории парка; установка лавок, урн и питьевых фонтанчиков.

Все парки Одессы, являющиеся объектами природно-заповедного фонда, будут в дальнейшем иметь такие проекты реконструкции. Их 6: Городской сад, Лузановка, Дюковский сад, дендропарк Победы, парк им. Шевченко, Савицкий парк.

Также депутаты утвердили техническую документацию по инвентаризации земель Савицкого парка, скверов на Куликовом поле и на улице Школьный аэродром, 1. Инвентаризация позволит выявить незаконное и нерациональное использование земель, использование с нарушением целевого назначения, сохранить зелёные зоны общего пользования города, предотвращение рейдерских захватов и дальнейшую их застройку, а также проведение благоустройства и создание комфортной среды для отдыха населения.

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