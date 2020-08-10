Уголок старой Одессы обрёл новое лицо

В Одессе завершился капитальный ремонт (восстановление) покрытие территории, прилегающей к дому по ул. Гоголя, 1, возле Тёщиного моста.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе работ на этом участке обновили асфальтное покрытие, переустановили бортовой камень и отремонтировали тротуар.



После капремонта дорожного покрытия территория стала более комфортной не только для одесситов, но и многочисленных туристов, стремящихся побывать в Уголке старой Одессы, — говорится в информации.

Отмечается, что заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением работ по реконструкции теплосетей по ул. Старопортофранковской и ул. Пастера временно закрыто движение автотранспорта по ул. Старопортофранковской (на участке от ул. Балковской к жилому дому по ул. Пастера, 1) и ул. Пастера (на участке от жилого дома по ул. Пастера, 1 к жилому дому по ул. Пастера, 3).