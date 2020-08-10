Труханов: Убрать Delfi с побережья, не разрезая его

10 августа мэр Одессы Геннадиий Труханов провёл совещание по ликвидации севшего на мель у пляжа «Дельфин» в Одессе танкера «Delfi».

Об єтом сообщается на официальном сайте города.

На совещании были также заместитель начальника по операционной деятельности Одесского филиала ГП «Ассоциация морских портов Украины» Денис Карпов и первый вице-мэр Сергей Подгайный, который назначен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня.

Участники совещания обсудили дальнейшие планы, порядок и координацию действий по подъёму танкера.

Как отметил Геннадий Труханов, задача – убрать судно с побережья в максимально короткие сроки.

«Основное наше требование – буксировка этого судна целиком, не разрезая его», – подчеркнул мэр Одессы.



Фото и видео: «Одесса»