В Одессе состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам DELFI

7 августа состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что протоколом № 117-20 заседания экспертной комиссии по определению уровней и классов чрезвычайных ситуаций Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям от 27.07.2020 года ситуация на территории Одесской области в результате аварии с танкером-бункеровщиком «DELFI» была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера (код НС 10141-НС, в результате аварии на грузовом судне) местного уровня.

В связи с этим комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела вопрос «О ликвидации последствий происшествия с танкером-бункеровщиком «DELFI» и на основании статей 75 та 76 Кодекса гражданской защиты Украины с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла ряд решений.

Так, для непосредственного управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами при возникновении чрезвычайной ситуации местного уровня признано необходимым назначить руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации первого заместителя Одесского городского головы Подгайного Сергея Григорьевича.

Поручено департаменту экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета провести расчёты по нанесению ущерба окружающей среде с начала события до полной ликвидации последствий аварии с танкером.

Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета дано поручение получить акт обследования берегозащитного сооружения коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» и принять меры по расчёту нанесения убытков.

Как сообщала Одесса News, капитану судна Delfi Приморский райсуд Одессы вынес приговор — год ограничения свободы с испытательным сроком.