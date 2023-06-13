Ущерб природе из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более €1,5 млрд

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции уже составляет более €1,5 млрд.

Об этом заявил 12 июня председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

«Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней», — сказал глава ХОГА.

Подтопленными остаётся 31 населенный пункт (3600 домов) на правом берегу Днепра и 17 населённых пунктов на временно оккупированной территории.

«Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области. Вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк «Нижнеднепровский». Продолжается обмеление акватории в нацпарках «Великий Луг» – на 4,2 м – и «Каменская Сечь» – на 6 м. Оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод», – сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, из-за подрыва дамбы уже подтоплено около 1200 га Кинбурнского полуострова.

Министр отметил, что экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов.

Каховское водохранилище 12 июня

На морское побережье пляжа «Золотой берег» в Одесском районе вынесло труп самца пятнистого оленя. После обследования специалистами Одесского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области погибшее животное вывезено для дальнейшей утилизации.

Также наблюдается гибель рыбы в больших объёмах.

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