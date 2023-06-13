ВСУ освободили от оккупантов ещё 2 украинских села — Левадное и Лобковое

ВСУ освободили ещё 2 населённых пункта на Донецком и Таврическом направлениях — Левадное и Лобковое.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает в Теlegram.

Военная чиновница подчёркивает, что в течение недели в результате наступательных действий были освобождены 7 населённых пунктов, о 5 из них информировала Одесса News.

«Освобождены 7 населённых пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное», — отметила Маляр.

По её словам, за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории, взятой под контроль, составляет 90 кв. км.

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