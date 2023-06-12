ВСУ освободили от врага Новодаровку Запорожской и Сторожевое Донецкой областей

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Сторожевое Донецкой области.

Об этом в Telegram 12 июня сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населённым пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», – заявила она.

Маляр поблагодарила 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Об освобождении населённого пункта также проинформировал пресс-центр бригады в Facebook.

«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. В результате зачистки населённого пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен», – говорится в сообщении.

Председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук сообщил также, что воины 23-й ОМБр и 110-й отдельной бригады ТрО освободили село Новодаровку на границе Запорожской и Донецкой областей. Населённый пункт был освобождён ещё 4 июня, но об этом можно было сказать только 12 -го.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года деоккупированы населённые пункты Благодатное, Нескучное и Макаровка Донецкой области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.