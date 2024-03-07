7 марта враг направил на Одессу ракету Х-31

Россия с утра 7 марта атаковала Одесскую область авиационной ракетой Х-31П.

Об этом Силы обороны юга сообщили в Теlegram.

«Сегодня утром враг атаковал Одесщину с самолётов тактической авиации из Чёрного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлёте к побережью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения и пострадавшие не зафиксированы. В Силах обороны подчеркнули, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны ВСУ.

Как сообщала Одесса News, армия РФ атаковала Одессу утром 6 марта. В частности, во время встречи Президента Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в порту раздался взрыв. Пятеро человек погибли из-за российского удара по портовой инфраструктуре Одессы.

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