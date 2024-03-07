Суд назвал виновного в гибели украинки на съёмках фильма с участием Алека Болдуина

26-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, которая зарядила пистолет на съёмках фильма «Ржавчина» для американского актёра Алека Болдуина, признана виновной в непредумышленном убийстве кинооператора украинки Галины Хатчинс. Ей грозит 18 месяцев тюремного заключения.

Об этом 7 марта сообщает BBC со ссылкой на решение суда, заседание которого состоялось в среду, пишет издание ГОРДОН.

Прокуроры заявили, что оружейница не смогла гарантировать, что оружие было заряжено только фальшивыми патронами. Прокурор Кари Моррисси подчеркнула, что речь идёт о «постоянных, бесконечных нарушениях безопасности, которые привели к гибели человека».

Ханна Гутьеррес-Рид

Она добавила, что Гутьеррес-Рид была «небрежной» и «легкомысленной», когда не заметила, что боевые пули перемешались с муляжами в коробке с боеприпасами на съёмочной площадке. По словам прокурора, одна из этих пуль была в огнестрельном оружии, которым пользовался Болдуин.

Прокуроры также представили доказательства того, что оружейница принесла на съёмочную площадку коробку с боевыми патронами. Доказано, что эти боевые патроны медленно распространялись по съёмочной площадке в течение 12 дней.

Прежде чем огласить решение, присяжные совещались в течение трёх часов. При этом оружейница признана невиновной по второму обвинению – подделке доказательств по делу об убийстве оператора.

Родители Хатчинс и её сестра заявили, что «удовлетворены» приговором. Издание отмечает, что решение суда о признании виновной оружейницы, «вероятно, будет рассматриваться как хорошая новость для Болдуина», так как его адвокаты теперь могут утверждать, что их клиент не мог предвидеть, что на съёмочной площадке будет боевой патрон, потому что это была обязанность оружейника. Болдуину ещё предстоит суд по делу о непредумышленном убийстве.

Адвокат оружейницы Джейсон Боулз, в свою очередь, заявил, что его клиентка не знала, что на площадке могут находиться настоящие патроны. Он также обвинил Болдуина в том, что тот «вышел за рамки сценария», когда направил пистолет на съёмочную группу. По словам Боулза, он будет подавать апелляцию.

Галина Хатчинс

Одесса News информировала, что Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссёр фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошёл во время использования Болдуином револьвера.

Для справки. Фильм «Ржавчина» рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который узнал, что его 13-летний внук обвинён в случайном убийстве. В 2023 году актёры и съёмочная группа фильма завершили съёмки.

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