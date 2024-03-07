Япония оказывает поддержку Одессе в восстановлении и реконструкции

В Одессе состоялось заседание Рабочей группы по привлечению технической и технологической поддержки в восстановлении и развитии критической инфраструктуры города Одессы от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в ходе встречи обсудили опыт Японии в области реконструкции после чрезвычайных ситуаций и реализации проектов по развитию городской инфраструктуры Одессы в условиях полномасштабной войны.

Для справки. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – это имплементирующее агентство по внедрению японской официальной помощи по развитию. Оно оказывает поддержку социально-экономическому развитию и восстановлению разных регионов мира, в частности, Украины. Сотрудничество Одессы с JICA проходит в рамках проекта экстренного восстановления и реконструкции Украины, который осуществляется при содействии Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Одесса News информировала, что два медицинских учреждения Одессы получили в октябре 2023 года мощные генераторы производства Японии.

Фото: «Одесса»

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