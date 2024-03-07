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В одесской Аркадии установили первое мобильное укрытие

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7 марта на конечной остановке трамвая №5 в Аркадии установлено первое мобильное укрытие для временного нахождения во время воздушной тревоги.

Сооружение имеет площадь 10 кв.м и вместимость до 15 человек, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что укрытие изготовлено при поддержке Украинского Красного Креста.

В ближайшее время будут установлены ещё 4 мобильных укрытия на конечных остановках городского транспорта:

  • ул. Академика Королёва/ул. Архитекторская – конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148
  • Куликовое поле – конечная трамвайная маршрутка № 17 и автобусная маршрута № 190
  • ул. Паустовского – конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242
  • ул. Химическая (Суперфосфатный завод) – конечная остановка троллейбусного маршрута №8.

Одесса News информировала об установке модульного убежища в одном из старейших детских садов Пересыпского района Одессы.

Фото: «Одесса»

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