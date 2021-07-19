Пляжи и улицы Одессы начали патрулировать Нацгвардия и полиция со всей Украины

Патрули в составе правоохранителей из различных подразделений Украины начали профилактическую отработку по противодействию криминальным правонарушениям на улицах и пляжах Одессы.

Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что для объединения усилий в Одессу прибыли правоохранители из разных подразделений и уголков Украины. Профилактическая отработка по противодействию уличным уголовным правонарушениям проводится в два этапа. После первого — подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки.

«После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились защищать покой одесситов и гостей города», — говорится в сообщении.

Правоохранители совместно с миграционной службой отрабатывали прилегающую территорию Аркадию. Они непосредственно выявляли граждан-иностранцев и проверяли наличие документов, удостоверяющих их личность.

«Все лица, находящиеся в стране нелегально, были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств пересечения ими границы и пребывания на территории нашего государства», — рассказали в МВД.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня по всей территории Одесской области начато усиленное патрулирование мест отдыха жителей и гостей.