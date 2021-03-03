Одесские полицейские оперативно вычислили лжеминёра

Полицейские задержали правонарушителя, который предоставил 2 марта ложное сообщение о заминировании пяти зданий коммунальных предприятий Одессы.

Об угрозе взрыва объектов мужчина сообщил по спецлинии «102» из собственного телефона, — сообщала Одесса News.

По данным Нацполиции в Одесской области, разоблачили злоумышленника ещё до того, как взрывотехники с кинологами завершили проверку и опровергли правдивость полученной информации.

Лжеминёром оказался 29-летний житель Одессы, который, как выяснилось, таким образом пытался выразить недовольство своими социально-бытовыми условиями проживания.

«У мужчины изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса. За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва фигуранту грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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