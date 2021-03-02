Серия анонимных звонков о заминировании зарегистрирована в Одессе

Полицейские проверяют информацию о минировании 2 марта ряда объектов на территории Одессы.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Так, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании Апелляционного суда, расположенного по улице Ивана и Юрия Лип, якобы заложена взрывчатка. До этого были зафиксированы анонимные звонки о минировании пяти зданий коммунальных предприятий в Одессе, а также электронные сообщения о взрывных устройствах в двух учебных заведениях — в центре и Киевском районе города.

По указанным анонимами местам были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, ГСЧС и кинологи.

Уже установлено, что в учебных заведениях никакой взрывчатки нет. Их работа возобновлена.

Правоохранители продолжают проверять информацию о заминировании коммунальных предприятий.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Одесском морском торговом порту. Злоумышленником оказался житель Подольска, 1968 года рождения, звонивший в полицию в нетрезвом состоянии.

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