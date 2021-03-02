Полиция устанавливает обстоятельства смерти двух мужчин в Одесской области

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин.

Их, по сообщению Одесского районного управления полиции №2, без признаков жизни обнаружили сегодня ночью на обочине дороги возле села Молодёжное и посёлка Черноморский.

«На телах обоих погибших обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате ДТП. Кроме того, рядом были найдены обломки автомобилей», — говорится в сообщении.

Сейчас там работают следственно-оперативные группы. Полицейские устанавливают личности погибших, а также лиц, которые могут быть причастны к их гибели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит откликнуться свидетелей или очевидцев событий.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года водителя, причастного к смертельному ДТП в Овидиопольском районе Одесской области в сентябре 2019 года, в результате которого погибли 9 человек, отправили за решётку на 10 лет.

Фото: Одесское районное управление полиции № 2

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