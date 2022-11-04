В Одессе полиция задержала двух мужчин по подозрению в убийстве знакомого

В Одессе полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в умышленном убийстве знакомого.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что убийство произошло поздно вечером 31 октября в помещении погибшего, который принимал правонарушителей у себя в гостях. Из-за недоразумения после употребления алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого подельники до смерти забили хозяина и скрылись.

«Тело умершего на следующий день обнаружила его родственница и сообщила об этом в полицию», — говорится в сообщении.

Через несколько часов оперативники Одесского районного управления полиции №1 задержали правонарушителей. Ими оказались два 28-летних жителя Одессы.

Как выяснилось, один из задержанных ранее уже отбывал наказание за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, а также за грабёж и незаконное завладение транспортным средством.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в умышленном убийстве, совершённом по предварительному сговору группой лиц. Это преступление предусмотрено п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

Полицейские поместили подозреваемых в изолятор временного содержания и ходатайствуют об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, завершено досудебное расследование под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, которое осуществляли следователи третьего следственного отдела территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, по делу солдата-срочника из Измаила Артемия Рябчука, который в январе 2022 года устроил стрельбу на «Южномаше» в Днепропетровской области, убив 5 человек.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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