Полиция разоблачила 8 жителей Одесской области в имущественных преступлениях

Правоохранители разоблачили восемь жителей Одесской области в имущественных преступлениях.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, в зависимости от тяжести правонарушения злоумышленникам грозит от штрафа до шести лет лишения свободы.

Так, 52-летний подольчанин похитил инструменты из мебельного предприятия. Мужчина в свое время работал там и знал, где хранится ключ от входной двери. Правонарушитель скрывался от правоохранителей, но впоследствии был задержан. Следователи сообщили ему о подозрении по ч.3 ст.185 (кража с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины и уже направили материалы дела в суд.

Отмечается, что 19-летний житель Березовского района похитил мобильный телефон своего знакомого, когда гаджет выпал из кармана. Правонарушителю объявили подозрение по ч.1 ст.185 (кража) УК и также направили обвинительный акт в суд.



«Ещё двое мужчин с Березовского района в возрасте 33-х и 48-ми лет пытались похитить металлические изделия, которые заприметили во дворе магазина детских вещей. Впрочем, довести преступление до конца им не удалось, потому были пойманы с поличным. Фигурантам следователи объявили подозрения по ч.1 ст.15 и ч.3 ст.185 (покушение на кражу) УКУ.

Также на месте преступления попался и 47-летний житель Южного. Мужчина проник через отверстие в заборе на территорию базы отстоя пассажирских вагонов на станции Карпово за кабелем. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

18-летнего жителя Одесского района уличили в нескольких кражах в Одессе. Молодчик снимал зеркала с припаркованных во дворах автомобилей. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 (кража, совершённая повторно) УК.

По такой же статье квалифицированы действия двух жителей Одессы возрастом 34-х и 38-ми лет, несколько ночей подряд похищавших секции металлического забора, чугунные трубы и радиаторы с территории лечебного учреждения на улице Воробьёва.

Как сообщала Одесса News, правоохранители 23 сентября задержали в Международном аэропорту «Одесса» гражданина другого государства, который в столице украл из квартиры знакомого 105 тысяч долларов.

Фото: Нацполиция, Одесса News

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