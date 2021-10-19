Министр обороны Таран заявил, что США будет противодействовать России в Чёрном море

Украина и США совместно будут противодействовать агрессивной политике Российской Федерации в Черноморском регионе.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщается на сайте Минобороны.

«Мы обсудили вопросы организации взаимодействия наших стран относительно повышения безопасности в регионе Чёрного моря. В частности, меры противодействия агрессивной политике Российской Федерации, которая создаёт опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты. Мы имеем общий интерес и настроены продолжать целевые консультации по этому вопросу, а также объединять усилия с нашими партнёрами в Черноморском регионе и НАТО в целом для поддержания стабильности и безопасности», — заявил Таран.

В свою очередь, Остин отметил, что для противодействия дестабилизирующим шагам РФ Соединённые Штаты готовы поддерживать своих союзников — Украину, Грузию, Румынию, Болгарию, чтобы сдержать российскую агрессию в Черноморском регионе.

«Сегодня мы обсудили укрепление нашего партнёрства в Черноморском регионе, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям России. Мы поддерживаем Украину, а также Грузию, Румынию, Болгарию. Мы поняли важность партнёрства и союзничества, чтобы сдержать российскую агрессию», — заявил Остин.

Кстати. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл во вторник в Украину в рамках рабочего визита. Он принял участие в ежедневном утреннем церемониале чествования защитников Украины, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства и во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности.

Как сообщала Одесса News, по словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, «НАТО сохраняет существенное присутствие в регионе Чёрного моря и будет тесно работать с Украиной и Грузией».

Фото: Минобороны

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